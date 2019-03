19. Wochenende in Folge : «Gelbwesten» protestieren wieder in Frankreich

Anhänger der «Gelbwesten»-Bewegung haben wieder in Paris und anderen französischen Städten demonstriert. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtet, wurden allein in der Hauptstadt 31 Menschen vorläufig festgenommen.

von dpa

23. März 2019, 13:50 Uhr

Es gebe dort mehrere Demonstrationszüge. Festnahmen gab es auch in Nizza an der Côte d'Azur. Bei Protesten am vergangenen Samstag war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Um weitere Gewalt und Plünderungen zu verhindern, sind die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées und andere Orte nun für Demonstrationen gesperrt.

Erstmals werden auch Soldaten der Anti-Terror-Mission «Sentinelle» eingesetzt, um Gebäude und Plätze zu schützen und die Polizei zu entlasten. Es ist bereits das 19. Wochenende in Folge, an dem die Bewegung gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung von Präsident Emmanuel Macron protestiert.