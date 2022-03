Celle : Gerichtsprozess: Ex-Mitglied gambischer Streitkräfte

Das Oberlandesgericht Celle hat die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen ein mutmaßliches 46-jähriges Mitglied gambischer Spezialkräfte zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft, die Bundesanwaltschaft wirft ihm in drei Fällen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit Mord vor, wobei es in einem Fall bei einem Versuch verblieben sein soll, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Es sei das weltweit erste Strafverfahren im Ausland gegen ein mutmaßliches Mitglied der ehemaligen gambischen Spezialkräfte. Die Verhandlung beginnt am 25. April (9.00 Uhr).

Der Mann soll Mitglied einer Sondereinheit der Streitkräfte gewesen sein, dem sogenannten Patrol Team. Diese Einheit soll illegale Tötungsbefehle des damaligen Staatspräsidenten Yahya Jammeh ausgeführt haben. Ziel dieser Einsätze sei es gewesen, die Bevölkerung einzuschüchtern und die Opposition zu unterdrücken. Konkret soll der Angeklagte in drei Fäll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.