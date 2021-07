Chaos am Kap : Gewalt in Südafrika weitet sich aus

In Südafrika setzen sich die Plünderungen und Proteste fort. Inzwischen greift die Gewalt auf weitere Regionen über.

Pretoria | In Südafrika greifen die gewalttätigen Proteste und Plünderungen mit mindestens 72 Toten von den betroffenen zwei Provinzen auf benachbarte Regionen über. In den Provinzen Mpumalanga und Northern Cape gab es ähnliche Zwischenfälle, wie die Polizei am späten Mittwochabend erklärte. Die Afrikanische Union (AU) rief angesichts der Gewalt dringend zu e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.