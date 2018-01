Preisverleihung : Gewinner bei den 75. Golden Globes

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Drinkwater 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Jan.2018 | 09:14 Uhr

Die Gewinner in den Filmsparten:

Bestes Filmdrama:- «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste Komödie/Musical:- «Lady Bird»

Bester Schauspieler in einem Filmdrama:- Gary Oldman («Darkest Hour»)

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama:- Frances McDormand («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical:- James Franco («The Disaster Artist»)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical:- Saoirse Ronan («Lady Bird»)

Bester Nebendarsteller:- Sam Rockwell («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Beste Nebendarstellerin:- Allison Janney («I, Tonya»)

Beste Regie:- Guillermo del Toro («Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»)

Bestes Drehbuch:- Martin McDonagh («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Bester nicht-englischsprachiger Film:- «Aus dem Nichts» (Deutschland)

Beste Filmmusik:- Alexandre Desplat («Shape of Water - Das Flüstern des Wassers»)

Bester Filmsong:- This Is Me aus «The Greatest Showman»

Bester Animationsfilm:- «Coco»