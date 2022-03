Umweltverschmutzung : Gezielte Suche nach Geisternetzen im Meer

Herrenlose Fischernetze, sogenannte Geisternetze, bedrohen Meerestiere, Schiffe und Freizeittaucher. Sie machen auch in Nord- und Ostsee einen beträchtlichen Teil des Mülls im Wasser aus. Vor diesem Hintergrund wollen Umweltschützer und die Landesregierung in Kiel dieses Problem zunächst in der Ostsee verstärkt und gezielter angehen. Am Montag waren Experten der Umweltstiftung WWF gemeinsam mit Staatssekretärin Dorit Kuhnt mit dem Gewässerschutzschiff „Haithabu“ auf der Kieler Förde unterwegs - und bei diesem Törn barg Forschungstaucher Philipp Schubert auch ein Netz.

Dieses ist vermutlich einige Jahrzehnte alt, wie WWF-Projektleiterin Andrea Stolte sagte. Fischernetze werden von Stürmen oder im Winter von Eis losgerissen oder von Schiffen gekappt und verhaken sich am Meeresboden an Wracks, Steinen oder Ankern. Fische können sich in den Maschen verheddern und dort qualvoll verenden. Dies droht auch Robben oder Schwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.