Doktorarbeit : Giffey gibt als Bundesfamilienministerin auf

Lange wurde über ihren Doktortitel und mögliche Konsequenzen diskutiert. Nun hat sich Familienministerin Giffey entschieden: Im Bundeskabinett ist für sie Schluss.

Berlin | Nach jahrelangen Diskussionen über ihre Doktorarbeit gibt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) das Amt auf. Die 43-Jährige bat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch um ihre Entlassung - nur etwas mehr als vier Monate vor der Bundestagswahl am 26. September. SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die am selb...

