Marine : „Gorch Fock“ steuert nach Ausbildungstörn wieder Kiel an

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird am Freitag (10.00 Uhr) in Kiel zurückerwartet. Damit endet im Heimathafen nach etwas mehr als vier Monaten der erste Auslandstörn - nach jahrelangem Werftaufenthalt, wie die Marine am Montag mitteilte. Schiff und Besatzung legten in den vergangenen Monaten rund 8000 Seemeilen (entspricht 14.816 Kilometern) zurück.

Ende November hatte der Dreimaster mit rund 100 Besatzungsmitgliedern unter dem Kommando von Nils Brandt Kurs auf die Kanarischen Inseln genommen. Nach dem Training der Stammbesatzung und Segelcrew lag das 89 Meter lange Schiff Weihnachten im Hafen von Santa Cruz de Tenerife. Wegen Corona-Fällen in der Stammbesatzung musste ein erster Ausbildungstörn a...

