Parteien : Grüne fordern Stopp von Tiertransporten nach Russland

Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine müssen die Tiertransporte nach Russland aus Sicht der Grünen-Landtagsfraktion gestoppt werden. Der Angriff auf die Ukraine stelle eine Zäsur dar, die ein Überdenken aller bisherigen Strukturen erfordere, sagte Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin der Fraktion, in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Jedes Jahr werden laut Grünen-Fraktion Hunderttausende Küken zu Mastzwecken aus dem Landkreis Ammerland nach Russland transportiert sowie Tausende Rinder aus dem Landkreis Aurich. Ein Ende dieser Transporte sei bereits lange notwendig, weil es etwa an Kontrollen fehle.

