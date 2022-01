Digitaler Parteitag : Grüne wählen neue Parteispitze - und verabschieden Habeck und Baerbock

Die Grünen wählen am Samstag auf einem Parteitag eine neue Spitze. Bereits am Freitag verabschiedet die Partei Annalena Baerbock und Robert Habeck aus dem Amt.

Aussichtsreichste Kandidaten für die Doppelspitze sind die Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang. Die Kandidatin Lang holte zuletzt ein Fehltritt des alten Bundesvorstands ein, dem sie angehört. Denn kurz vor dem Parteitag wurde bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitet wegen Corona-Bonuszahlungen. Der Vorstand hatte im Winter 2020 solche Zahlungen in Höhe von 1500 Euro an alle Mitarbeiter der Grünen-Bundesgeschäftsstelle bewilligt. Omid Nouripour und Ricarda Lang Sie selbst gibt sich gelassen: „Das ist ja bereits länger bekannt und die Boni wurden zurückgezahlt. Jetzt wird es noch mal von der Staatsanwaltschaft durchleuchtet, mit der wir vollumfänglich kooperieren.“ Sie gehe davon aus, dass das Thema dann auch abgeschlossen werde. „Die Aufgabe der neuen Grünen-Vorsitzenden ist nicht vergleichbar mit der von Annalena und Robert“, sagte Nouripour der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht nicht darum, dass man als Führungsduo der Grünen die Lokomotive zieht, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen den Betrieb am Laufen halten und Scharnierfunktion spielen zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Da muss man viel erklären.“ Mehrere Hundert Delegierte nehmen online an dem Parteitag teil. Im Berliner Velodrom findet sich ein kleinerer Kreis an Spitzenpolitikern der Partei zusammen. Verabschiedung zum Auftakt Auch die übrigen Mitglieder des Bundesvorstands werden neu gewählt, zudem ist die Wahl des Parteirats geplant. Die Wahlen müssen noch per Brief bestätigt werden. Zum Auftakt des Parteitags am Freitag sollten die scheidenden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck nach vier Jahren im Amt verabschiedet werden. Baerbock ist in der Ampel-Koalition Außenministerin, Habeck Wirtschafts- und Klimaschutzminister....

