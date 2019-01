Bessere Ausbildung der Polizei : Grünen-Chef Habeck fordert nach Datenklau «Cyber-Polizei»

Berlin (dpa)-Nachdem massiven Diebstahl der Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten fordert der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck eine bessere Ausrüstung und Ausbildung der Polizei für solche Delikte. Man brauche eine «Cyber-Polizei», sagte er am Montag im ARD-«Morgenmagazin».

von dpa

07. Januar 2019, 08:30 Uhr

«Wenn eingebrochen wird, muss man auch den Täter fangen. Und wenn jetzt nichts passiert, dann wird das eine Ermutigung für alle Anderen sein, weiter einzubrechen in unsere Daten», warnte Habeck. «Die Polizei muss ertüchtigt werden, solche Leute zu fassen.»

Habeck ist einer der Hauptbetroffenen der Veröffentlichung der gestohlenen Daten. Als er davon erfahren habe, sei seine erste Reaktion «eine Art Panik» gewesen, berichtete er. Die gesamte persönliche Kommunikation mit seiner Familie sei plötzlich auf irgendwelchen rechten Seiten im Internet nachlesbar gewesen. «Das ist so, als ob einem die Liebesbriefe der letzten zehn Jahre geklaut werden und alle beugen sich darüber und sagen «Na mal gucken, was er da alles noch so hat».»