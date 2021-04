Wahlen : Hängepartie nach Parlamentswahl in Albanien

In politisch aufgeheizter Stimmung haben die Albaner am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Doch noch immer ist nicht klar, ob Regierungschef Rama sich eine dritte Amtszeit erkämpfen konnte.

Tirana | Nach der Parlamentswahl in Albanien steht noch immer noch kein Sieger fest. Der äußerst knappe Ausgang des Ringens um die 140 Mandate erfordere es, die Auszählung der Stimmen durch die Zentrale Wahlkommission in Tirana abzuwarten, hieß es in Medienberichten. Dies könne bis Dienstag dauern, teilte die Wahlkommission mit. Erste Teilergebnisse und Wah...

