Risiko Catania : Hafeneinfahrt der «Sea-Watch» verzögert sich

Die Hafeneinfahrt des tagelang blockierten Rettungsschiffs der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hat sich verzögert.

von dpa

31. Januar 2019, 09:27 Uhr

Wegen eines technischen Problems mit dem Anker konnte die «Sea-Watch 3» mit 47 Migranten an Bord erst am Donnerstagmorgen in Richtung Catania auf Sizilien starten, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer. Eigentlich hätte es schon am Mittwoch losgehen sollen. Die Ankunft ist nun bis zum Mittag vorgesehen.

«Die #SeaWatch 3 wurde nach Catania beordert. Weg von einem sicheren Hafen, in eine Stadt, deren Staatsanwalt bekannt für seine Agenda gegen NGOs ist», twitterte die Berliner Organisation. «Wenn das kein politischer Schachzug ist, wissen wir auch nicht. Wir hoffen das Beste und bereiten uns aufs Schlimmste vor.»

Staatsanwalt Carmelo Zuccaro aus Catania hatte unter anderem 2017 das deutsche Rettungsschiff «Iuventa» an die Kette legen lassen. Damals war der Vorwurf Beihilfe zur Menschenschlepperei. Dies wurde aber nie bewiesen. Auch hatte Zuccaro vorübergehend ein Schiff der spanischen NGO Open Arms beschlagnahmen lassen. Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini hatte zuletzt Ermittlungen gegen Sea-Watch gefordert.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte am Mittwoch mitgeteilt, sieben EU-Länder hätten sich zur Aufnahme von Migranten bereiterklärt. Neben Deutschland wollten Italien, Malta, Rumänien, Luxemburg, Portugal und Frankreich Geflüchtete von dem Schiff aufnehmen. Das Schiff hatte die Migranten am 19. Januar vor Libyen aufgenommen. Es lag zuletzt mehrere Tage vor der sizilianischen Küste bei Syrakus vor Anker, durfte aber nicht in den Hafen einfahren.