Extremismus : Hanau-Untersuchungsausschuss nimmt Arbeit auf

Im hessischen Landtag ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau eingesetzt. Er soll klären, ob es bei und nach der Tat ein mögliches Behördenversagen gab.

Wiesbaden | Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zu dem rassistischen Anschlag von Hanau hat seine Arbeit aufgenommen. Bei der konstituierenden Sitzung am Mittwoch in Wiesbaden wurde der SPD-Abgeordneten Marius Weiß zum Vorsitzenden bestimmt. Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven ersch...

