Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg sind wieder in die 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen.

von dpa

11. Mai 2019, 17:23 Uhr

Die beiden Traditionsclubs können nach den Partien am Samstag den Relegationsrang 16 am letzten Spieltag in einer Woche nicht mehr erreichen.