Corona-Maßnahmen : Heftige Kritik am Ende der Maskenpflicht an Schulen

In NRW fällt die Maskenpflicht an den Schulen zum 2. April. Lehrergewerkschaften sehen den Präsenzunterricht bedroht. Auch der Ausstieg des Landes aus den Corona-Tests an Kitas empört. Die SPD-Opposition mahnt ebenfalls zu mehr Vorsicht.

Die Abschaffung der Maskenpflicht an Nordrhein-Westfalens Schulen zum 2. April ist nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) „Pandemiepolitik im Blindflug, die niemandem hilft“. Die NRW-Vorsitzende Ayla Celik nannte die Entscheidung der Landesregierung am Montag unverständlich und falsch. „Während die Inzidenzen durch die Deck...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.