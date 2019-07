Feature : Heiße Sommerrekorde

Der eine stapelt Eiskugeln, der andere ahmt Seelöwen nach - und beide sind darin Spitzenreiter. Der Fantasie für Weltrekorde sind keine Grenzen gesetzt. Gerade im Sommer.

von dpa

24. Juli 2019, 15:28 Uhr

Während die einen im Freibad ihre kühlenden Bahnen ziehen, stellen andere Weltrekorde auf. Und manch einer verbindet sogar beides. Der Sommer spornt einfach zu Höchstleistungen an.

BUDDELN IM GROSSEN STIL: Heißt es im Juni 2019 auf der Insel Rügen. Mit 17,66 Metern Höhe kämpfen sich 20 Künstler an die Weltspitze der Sandburgenbauer. Das Kunstwerk im Ostseebad Binz besteht aus etwa 11 000 Tonnen Sand - rund 550 Lkw-Ladungen. Der Leiter des Projekts, Thomas van den Dungen, holte bereits weitere Weltrekorde: etwa 2011 für die längste Sandburg und 2013 für die meisten in einer Stunde gebauten Sandburgen.

DER LÄNGSTE BIERGARTEN: Der steht nicht etwa in München, sondern in Berlin - Guinness-Weltrekord. Beim Internationalen Bierfestival reihen sich 2018 die Stände von rund 350 Brauereien aus 90 Ländern aneinander. Insgesamt erstreckt sich die Bierstrecke über 2,2 Kilometer.

WACKLIGE ANGELEGENHEIT: 125 Kugeln Eis - in nur einer herkömmlichen Waffel? Das schafft 2017 der Italiener Dimitri Panciera und erobert sich damit den Weltrekord im «Eiskugeln balancieren». Ob er das Eis später auch aufgegessen hat, ist nicht bekannt.

TEMPERATUREN AM LIMIT: Auch wenn es derzeit mancherorts in Deutschland kaum zu glauben ist: Es geht noch heißer. Zum Beispiel im bayerischen Kitzingen. Hier wird 2015 mit 40,3 Grad der aktuell gültige deutsche Hitzerekord aufgestellt. Weltweit ist eine Ranch im Death Valley in den USA Spitzenreiter. 1913 wurden hier 56,7 Grad gemessen.

SO GROSS WIE VIER GIRAFFEN: Ob Einhorn oder Flamingo, ein aufblasbares Wasserspielzeug darf in vielen Pools nicht fehlen. Das größte der Welt passt nur schwer in ein Schwimmbecken. Schwan «Sally» ist himmelblau, rund 21 Meter hoch und 15 Meter lang. Das gigantische Tier holt im Juni 2017 in Kalifornien den Weltrekord.

ERFRISCHENDER SNACK XXL: Bei heißen Temperaturen ein Stück Wassermelone zur Abkühlung? Ein besonders dickes Exemplar erntet 2013 der US-Amerikaner Chris Kent. Stolze 159 Kilogramm zeigt die Waage: Weltrekord. Die schwerste Erdbeere mit 250 Gramm pflückt der Japaner Koji Nakao im Januar 2015.

EIS FÜR ZEHNTAUSENDE LECKERMÄULER: Nur eine Kugel, dafür in einer riesigen Waffel: In Norwegen wird 2015 ein drei Meter hohes Eis hergestellt. 60 Kilogramm Schokolade und 110 Kilogramm Waffelteig sind in dem süßen Dessert verarbeitet. Nach der Messung bringt ein Helikopter die tonnenschwere Eisladung an hungrige Schaulustige.

BALANCE IM WASSER: Seelöwen machen es vor, David Rush macht es nach - und holt sich den Guinness-Rekord. 2017 schafft der US-Amerikaner für 16 Minuten und 13 Sekunden, einen Hula-Hoop-Reifen auf seinem Kopf zu balancieren - beim Schwimmen.

BEACHEN WAS DAS ZEUG HÄLT: Das machen vier Beachvolleyball-Spieler 2010 in Görlitz. 25 Stunden und 39 Minuten spielen Mateusz Baca, Sebastian Lüdke, Tomasz Olszak und Wojciech Kurczynski um die Wette. Damit meistern sie den längsten Beachvolleyball-Marathon und sichern sich einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde.