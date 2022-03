Internationaler Frauentag : Hendrik Wüst solidarisch mit ukrainischen Frauen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat mehr Einsatz für Freiheit, Frieden und Demokratie angemahnt. „Es gibt diese Werte nicht umsonst. Wir müssen sie besser wertschätzen und verteidigen: nach innen und nach außen“, sagte er am Dienstagabend bei einer Veranstaltung zum Weltfrauentag im alten Bonner Plenarsaal.

„Meine Gedanken sind an diesem Internationalen Frauentag besonders bei den starken ukrainischen Frauen”, betonte Wüst. „Viele haben ihre Kinder zum Teil über kilometerlange Strecken getragen. Stundenlang haben sie an der Grenze in der Kälte verharrt.” Auch in Nordrhein-Westfalen fänden die Kriegsflüchtlinge nun Schutz. „Sie sind in Sicherheit.” An die ...

