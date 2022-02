Politik : Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 10,4

Die Hospitalisierungsinzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag auf 10,4 angestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte, zog die für die Schutzmaßnahmen wichtige Zahl der wegen Covid-19 in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gegenüber dem Vortag um 1,3 Zähler an, vor einer Woche lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 8,9. Das ganze Land liegt damit weiter in der höchsten Corona-Warnstufe Rot.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen im Land zog zum Vortag und zur Vorwoche ebenfalls an, gemeldet wurden 4369 neue Fälle. Am Freitag vor einer Woche waren es 3338 am vorangegangenen Donnerstag 4052. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg folglich im Vergleich zum Vortag um 52,9 auf 1418,6 gemeldete Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwo...

