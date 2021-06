Pandemie : Hunderte Corona-Tote in Russland

Während sich die Corona-Lage hierzulande zu entspannen scheint, spitzt sie sich in anderen Ländern wieder zu. Russland hat nun so viele Corona-Neuinfektionen wie seit Beginn des Jahres nicht mehr.

Sankt Petersburg | In Russland spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. Am Samstag meldeten die Behörden 21.600 Neuinfektionen innerhalb eines Tages - so viele wie seit Anfang des Jahres nicht mehr. Mit 8400 neuen Fällen ist die Situation in Europas größter Stadt Moskau besonders dramatisch. Nach Angaben von Gesundheitsminister Michail Muraschko sollen nun 2,5 Millione...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.