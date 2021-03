Nach Militärputsch : Hunderte Demonstranten in Yangon eingekesselt

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne neue Horrormeldungen über Polizeigewalt nach dem Putsch in Myanmar. Die Zahl der Toten steigt immer weiter und nun droht die Lage wieder außer Kontrolle zu geraten.

Naypyidaw | Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften hat in Myanmars größter Stadt Yangon (früher: Rangun) Hunderte Demonstranten eingekesselt. Im Viertel Sanchaung drohte die Lage zu eskalieren. Trotz nächtlicher Ausgangssperre gingen am Abend Tausende Menschen in zahlreichen Stadtteilen auf die Straße, um einen Rückzug von Polizei und Militär zu fordern. In d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.