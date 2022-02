München : Hunderte demonstrieren gegen Sicherheitskonferenz

Auf der Sicherheitskonferenz in München wird versucht, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Gleichzeitig protestieren zahlreiche Menschen in der Innenstadt gegen das Expertentreffen.

Etwa 1600 Gegnerinnen und Gegner der Sicherheitskonferenz (Siko) sind durch die Münchner Innenstadt gezogen. Die Spitze des Zuges habe am Nachmittag den Marienplatz erreicht, teilte die Polizei mit. Bis zum frühen Abend sollten sich die Teilnehmer dort für eine Abschlussveranstaltung versammeln. Die Polizei rechnet dort mit noch höheren Teilnehmerzahle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.