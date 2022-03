Ukraine-Flüchtlinge in Berlin : „Ich möchte, dass der Krieg aufhört. Ich möchte nach Hause“

Der 13-jährige Eugen kommt mit seiner Familie aus Kiew in Berlin an. Und denkt an nichts anderes als an die Rückkehr nach Hause.

Eugen hatte am meisten Angst, als er am Bahnhof im Menschengedränge kurz seine Familie aus den Augen verlor. Das war vor zwei Tagen in der Ukraine. Der 13-Jährige wartet jetzt mit seiner Mutter, seiner Oma, seiner Tante, seinen Geschwistern und seinem erst zehn Tage alten Cousin im Hauptbahnhof von Berlin. Gestrandet nach einer schwierigen Entscheidung...

