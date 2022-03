Mineralölkonzerne : IG Metall fordert Kartellkontrollen gegen Mineralölfirmen

Die IG Metall fordert ein Eingreifen der Kartellbehörden gegen Preisforderungen der Mineralölkonzerne in Krisenzeiten. „Die Spritpreise haben zwischenzeitlich schwindelerregende Höhen erreicht“, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, am Montag in Hannover. Unter hohen Preisen an der Tankstelle litten weniger gut situierte Menschen stärker als Gutverdiener.

Neben Ausgleichszahlungen sei es nötig, mögliche Preisabsprachen der Mineralölfirmen zu unterbinden. Sinkende Ölpreise würden nicht an die Verbraucher weitergegeben. „Wir sehen ganz klar, dass die Preisentwicklung inzwischen völlig entkoppelt ist und zu absurden Mondpreisen führt“, sagte Gröger. „Es kann nicht sein, dass Mineralölunternehmen mit den Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.