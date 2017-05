Ex darf Tochter impfen lassen : Impfgegnerin scheitert vor dem BGH

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Streiten getrennte Eltern darüber, ob ihr Kind geimpft werden soll oder nicht, kann der Familienrichter dem Befürworter zur Durchsetzung verhelfen.

Das stellt der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss klar. Die Entscheidung über den Impfschutz habe für das Kind erhebliche Bedeutung, heißt es zur Begründung.

In dem Fall aus Thüringen können sich die Eltern eines knapp fünfjährigen Mädchens nicht einig werden. Die Mutter, bei der das Kind lebt, hat Angst vor Impfschäden und traut den Ärzten und der Pharmaindustrie nicht über den Weg. Der Vater will, dass seine Tochter alle offiziell empfohlenen Impfungen bekommt.

Die obersten Zivilrichter hatten zu klären, ob Impfungen zu den alltäglichen Angelegenheiten gehören oder von erheblicher Bedeutung sind. In Alltagsfragen wie über die richtige Ernährung oder die tägliche Zeit vor dem Fernseher kann der Elternteil allein entscheiden, bei dem das Kind lebt. Bei bedeutsamen Entscheidungen braucht es Einigkeit. Können sich die Eltern nicht verständigen, bestimmen die Gerichte, wessen Position im Sinne des Kindes ist.

Hier hatte das Oberlandesgericht in Jena den Vater berechtigt, über insgesamt neun Impfungen zu entscheiden - zu Recht, wie nun feststeht. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission seien vom BGH als medizinischer Standard anerkannt. Der Vater sei deshalb besser geeignet, die Entscheidung zu treffen. (Az. XII ZB 157/16)

Unterdessen starb eine 37 Jahre alte Frau in Essen an Masern. Sie sei am Wochenende trotz intensivmedizinischer Behandlung «ziemlich schnell verstorben», sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Rainer Kundt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) handelt es sich bundesweit um den ersten Maserntodesfall in diesem Jahr. Zuletzt waren in Deutschland 2015 und 2011 je ein Mensch gestorben.

Nach Angaben von Kundt war die Frau als Kind einmal geimpft worden, was den damaligen Empfehlungen entsprochen habe. Dies habe jedoch offenbar nicht ausgereicht. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) seien später geändert worden. Mittlerweile würden für Kinder zwei Impfungen empfohlen.

BGH-Mitteilung zu dem Beschluss

BGH-Beschluss vom 3. Mai

Beschluss des OLG Jena vom 7. März 2016

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

Gemeinsame Sorge getrennter Eltern, § 1687 BGB

Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten, § 1628 BGB

Broschüre mit Fragen und Antworten zum Kindschaftsrecht

Ministeriums-Ratgeber zum Sorgerecht

Ministeriums-Ratgeber zu Entscheidungsbefugnissen

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 13:49 Uhr