Einrichtungsbezogene Impfpflicht : Impfpflicht für Pfleger: Bricht Markus Söder Bundesrecht?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, die Impfpflicht für bestimmte Arbeitnehmer nicht zum Stichtag 15. März umsetzen zu wollen. Was bedeutet das?

Bayern will sich mit der Umsetzung der Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen Zeit lassen – das hatte für scharfe Kritik gesorgt, von Rechtsbruch war die Rede. Ist es das wirklich? Was ist die rechtliche Basis und gibt es einen Ermessensspielraum bei der Umsetzung des Gesetzes? Was ist die rechtliche Grundlage für die Impfpflicht? In bestimmten Einrichtu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.