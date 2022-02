Politik : Impfung mit Novavax ab sofort für alle Impfwilligen buchbar

Ab sofort ist eine Corona-Impfung mit dem neuen Vakzin des Herstellers Novavax in Mecklenburg-Vorpommern für alle Bürgerinnen und Bürger im Impfportal buchbar. Die bisher bestehende Beschränkung auf Beschäftigte, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, entfalle, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit.

Das Land erhält demnach im ersten Quartal des Jahres ungefähr 78.000 Impfdosen, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Folglich können den Angaben zufolge 39.000 Menschen geimpft werden. „Auf einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker haben viele Menschen, die skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen sind, gewartet. Meine Bitte i...

