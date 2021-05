Pandemie : Indien registriert mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen

Das ist mehr als jedes andere Land bislang innerhalb eines Tages verzeichnen musste - und zugleich der neunte Höchstwert in Folge in Indien. Auch beim Impfen gibt es keine guten Nachrichten.

Neu-Delhi | Indien hat weltweit als erstes Land an einem Tag mehr als 400 000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Im selben Zeitraum starben 3523 Menschen in Verbindung mit Covid-19, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag hervorgeht. Krankenhäuser und Krematorien sind in dem südasiatischen Land mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Ein...

