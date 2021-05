Kritik : Industrie: Klimagesetz ist Gefahr für deutsche Wirtschaft

Automobilindustrie und Maschinenbauverband üben Kritik an dem veränderten Klimaschutzgesetz. Zusätzliche Kritik an der jugendlichen Klimaschutzbewegung bleibt nicht aus.

Frankfurt | Die Auto- und Maschinenbauindustrie kritisieren das geänderte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung als Gefahr für den Produktionsstandort Deutschland. „Es hilft dem Weltklima nichts, wenn wir die innovative Industrie in Deutschland zerstören und die Produktion in Regionen abwandert, in denen für das gleiche Ergebnis wesentlich mehr Kohlendioxid au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.