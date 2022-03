Pandemie : Infektionsgeschehen in Niedersachsen weiter auf hohem Niveau

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 1172,8 nach 1171,4 am Vortag - so viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wurden registriert. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden für Niedersachsen innerhalb eines Tages 10 370 neue Corona-Fälle und drei weitere Todesfälle erfasst. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 1231,1.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging im V...

