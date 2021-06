Lukaschenko-Regime in Belarus : Inhaftierter Blogger muss im Staatsfernsehen auftreten

Vorwürfe gegen Mitstreiter und Lob für Lukaschenko: Das belarussische Staatsfernsehen hat ein Interview mit Roman Protassewitsch ausgestrahlt. Dem Regierungskritiker zittert dabei die Stimme.

Minsk | In Belarus hat das Staatsfernsehen erstmals ein langes Interview mit dem inhaftierten Regierungskritiker Roman Protassewitsch gezeigt. Der 26 Jahre alte Blogger gab in dem am Donnerstagabend ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender ONT zu, Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Zugleich sagte er, dass er Lukaschenko bew...

