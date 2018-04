Mobbing an Schulen : Intifada im Klassenraum

Kauder fordert Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen. Schäuble: Der große Stresstest für die westlichen Demokratien

von Peter Gärtner, mit dpa/AFP

03. April 2018, 12:00 Uhr

An einer Berliner Grundschule soll ein Mädchen mit jüdischem Vater von muslimischen Mitschülern mit Schlägen und sogar dem Tod bedroht worden sein. Der Vorfall hatte bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Unmittelbar vor Ostern hat der Schulleiter sich nun in einem Brief an Elternvertreter und Lehrkräfte für seine anfangs verharmlosende Darstellung der Geschehnisse entschuldigt. Zudem räumte er ein, dass die beschimpfte Zweitklässlerin kein Einzelfall ist. Offenbar sind an der Schule auch andere Kinder religiös gemobbt worden, weil sie nicht an Allah glauben.

Nach den Osterferien sollen nun die Vorgänge in der Schulkonferenz mit externen Fachleuten und in den Klassen mit Projekten aufgearbeitet werden. Derartig offene Auseinandersetzungen dürften an Berliner Bildungseinrichtungen allerdings die große Ausnahme sein. Eine Befragung von Lehrern an 21 Schulen ergab zumindest ein ganz anderes Bild: Judenhass gehört zum Alltag und wird zumeist unter den Teppich gekehrt, auch weil viele Pädagogen kein Rezept haben, wie man damit umgeht.

In einer aktuellen Studie, angeregt von Mitarbeitern des American Jewish Committee (AJC), berichten Lehrer von ihrer Angst vor einer Intifada im Klassenraum, wenn sie die Themen Israel und Judentum auch nur ansprechen. Andere beschreiben Schüler-Atlanten, in denen der gesamte Staat Israel geschwärzt wurde. Da ist es nur ein kleiner Schritt bis zum Verbrennen israelischer Fahnen. Sprüche wie „Hitler hat leider nicht alle umgebracht“ seien nicht nur in Klassen mit besonders vielen muslimischen Schülern zu hören, sondern auch vom rechtsextremen Nachwuchs. Es gibt zwar keine verlässlichen Zahlen, aber zunehmend Berichte von Lehrern, wonach Beschimpfungen wie „Du Jude“, „Scheiß-Jude“ und „Jüdischer Kindermörder“ auf Schulhöfen der Hauptstadt zum Pausen-Umgangston gehören – und damit auch Nicht-Juden beleidigt werden.

In Berlin habe dies vor allem mit dem Nahost-Konflikt zu tun, erklärt Aycan Demirel von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Durch massive Propaganda würden die Palästinenser als alleinige Opfer und die Israelis als Täter dargestellt. Das sei jedoch eine nicht nur unter muslimischen und türkischstämmigen Jugendlichen, sondern auch in der Gesellschaft allgemein verbreitete Sichtweise – der sogenannte israelbezogene Antisemitismus.

Der Hass wird aber nicht nur hinter dem Etikett „Israel-Kritik“ versteckt, oft ist es auch pure Unwissenheit, ein eklatanter Mangel an Kenntnissen der Zeitgeschichte. Der gerade wieder aufflammende Nahost-Konflikt, kritisiert Demirel, sei erst in den letzten Jahren in die Rahmenpläne der Schulen aufgenommen worden. Jüdische Schüler werden häufiger angepöbelt und diskriminiert als andere – zumindest darin sind sich die für die Studie befragten Pädagogen einig.

„Das verbale Mobbing gibt es an allen Schulen“, bestätigt der Rabbiner Daniel Alter, „dort, wo Schüler muslimischen oder arabisch-türkischen Background haben, aber auch an anderen Schulen. Judenhass haben wir auch in der Kerngesellschaft.“ Alter, lange Zeit Antisemitismus-Beauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, wurde selbst Opfer eines brutalen Überfalls vor seiner eigenen Haustür, der unter anderem mit einem Jochbeinbruch endete. Seitdem lässt er sich nicht mehr als Jude identifizieren – in der Öffentlichkeit trägt er einen Hut über der Kippa.

Übergriffe, Beleidigungen, verbale Angriffe gegen Juden, beschmierte Stolpersteine und beschädigte Hinweise auf Gedenkorte nehmen tendenziell zu. Kürzlich hatte eine Neonazi-Gruppe auf ihrer Facebook-Seite gar einen Stadtplan mit knapp 70 jüdischen Geschäften, Einrichtungen und Erinnerungsstätten in Berlin veröffentlicht. In Frakturschrift stand auf der Karte „Juden unter uns“.

Antisemitische Vorfälle ereignen sich in der Hauptstadt – statistisch betrachtet – zweimal am Tag. Seit knapp drei Jahren werden sie auch dokumentiert: Dafür sorgt die unabhängige Recherche- und Informationsstelle (Rias) in Berlin, die beim Verein für demokratische Kultur angegliedert ist und vom Senat gefördert wird. Diese bundesweit einzigartige Einrichtung (www.report-antisemitism.de) versucht, den alltäglichen Judenhass sichtbarer zu machen und Betroffene zu unterstützen. Von Januar 2016 bis heute registrierte die Meldestelle 1758 antisemitische Vorkommnisse in Berlin – von körperlicher Gewalt bis im Vorübergehen ausgesprochene Beleidigungen. Davon sind 619 mit Tatgeschehen, Datum und Ort „gelistet“. Die anderen Fälle wurden „aus Gründen der Vertraulichkeit und des Schutzes der Betroffenen nicht veröffentlicht“. Rias geht daneben von einer „hohen Dunkelziffer“ aus.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an allen Schulen gefordert. „In jedem Bundesland sollten die Schulen verpflichtet werden, solche Vorfälle konsequent der Schulverwaltung zu melden“, sagte Kauder der „Welt am Sonntag“. Bisher gebe es offenbar keinen genauen Überblick über den Antisemitismus an Schulen. Es sei aber wichtig, belastbare Angaben über das Ausmaß und die Ursachen zu bekommen. Auf einer solchen Grundlage könnten die Kultusminister der Länder dann auch schulübergreifende Maßnahmen in Betracht ziehen, sagte Kauder. „In den Schulen muss jeder Einzelfall konsequent geahndet werden“, fügte der CDU-Politiker hinzu. „Gerade bei diesem Thema muss es heißen: null Toleranz!“

Auch der hannoversche Landesbischof Ralf Meister warnte in seiner Osterpredigt vor Antisemitismus und unterstrich die Verbindung zwischen Christen und Juden. „Ich betone das, weil das Aufflammen des Antisemitismus in Europa niemals eine theologische Begründung haben darf“, sagte er am Ostersonntag in der Marktkirche in Hannover. „Antisemitismus bleibt Gotteslästerung.“

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) warnte vor einer Zunahme des Antisemitismus durch die Migration. Antisemitismus sei zwar „kein speziell muslimisches Problem“, sagte Schäuble den Funke-Zeitungen. „Aber jetzt wird er auch durch Migration und durch den von radikalen Kräften in der islamischen Welt geschürten Hass auf Israel wieder stärker.“

Schäuble widersprach zugleich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der gesagt hatte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Es gebe „die wachsende Sorge, dass radikale Muslime in Europa einen auch vom Antizionismus gespeisten, irrationalen Hass auf Juden verbreiten“, sagte Schäuble. „Das geschieht besonders in Frankreich, aber auch in Deutschland.“ Dies zeige, „wie groß die Aufgabe für freiheitliche Gesellschaften ist, Errungenschaften wie Toleranz und Religionsfreiheit unter den Bedingungen des schnellen Wandels und dieser gewaltigen Migration durchzusetzen“. „Das ist der große Stresstest für die westlichen Demokratien“, sagte der Bundestagspräsident. Er betonte aber auch, in den muslimischen Gemeinschaften gebe es viele Menschen, die ein „starkes Engagement gegen Antisemitismus zeigen“.