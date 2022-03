Corona-Fallzahlen : Inzidenz in Niedersachsen weiterhin hoch

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen bleibt hoch. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Sonntag bei 1977,8. Am Samstag hatte dieser Wert etwas höher bei 2042,6 gelegen, im Vergleich zum vergangenen Sonntag (1652,0) handelt es sich aber um eine deutliche Steigerung.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) kamen binnen eines Tages 12 208 Corona-Fälle hinzu, zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19. Die Hospitalisierungsinzidenz blieb wie am Vortag bei 16,3. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Auslastung der...

