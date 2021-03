Tote nach Terrorattacke : IS bekennt sich zu blutigem Angriff auf Stadt in Mosambik

Nach tagelangen, schweren Kämpfen um eine Küstenstadt in Nordmosambik wird klar: Viele Menschen sind vertrieben, andere brutal getötet oder verwundet worden. Auch ein Bekennerschreiben gibt es.

Palma | Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) steckt nach eigenen Angaben hinter einer groß angelegten Attacke auf die Küstenstadt Palma in Mosambik. In einem am Montag verbreiteten Bekennerschreiben heißt es: „Kämpfer des IS haben die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Palma übernommen und mehr als 55 mosambikanische Sicherheitskräfte getötet....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.