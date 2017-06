Jahrhunderte alt : IS-Terrormiliz sprengt symbolträchtige Moschee in Mossul

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben nach Angaben der irakischen Armee die symbolträchtige und Jahrhunderte alte Nuri-Moschee in der umkämpften Großstadt Mossul gesprengt. Dies teilte ein Offizier am Mittwoch mit.