Nach Rückzug : Jörg Meuthen: AfD keine patriotische, sondern „nationalistische Partei“

AfD-Parteichef Jörg Meuthen ist nicht mehr Mitglied der „Alternative für Deutschland“ und lässt kein gutes Haar an der Partei.

Der langjährige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen kehrt der Partei den Rücken. Er habe der Bundesgeschäftsstelle mitgeteilt, dass er sein Amt als Parteivorsitzender niederlegen und die AfD verlassen werde, sagte Meuthen am Freitag. Im „heute journal“ im ZDF äußert er sich zu den Hintergründen seines Parteiaustritts. „Die Partei nimmt einen Weg, den ich nicht mitgehen kann“, sagte er dort. Und weiter: „Ich will eine patriotische, keine nationalistische Partei“. Meuthen sehe Zukunft der AfD als ostdeutsche Regionalpartei Laut ARD hatte Meuthen zuvor bereits gesagt, dass Teile der Partei seiner Meinung nach nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen - „ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge“. Allenfalls als ostdeutsche Regionalpartei sehe er noch eine Zukunft für die AfD. Meuthen haderte schon lange mit seiner Partei. Der Volkswirt plädierte in den vergangenen zwei Jahren wiederholt für einen gemäßigteren Kurs der AfD. Damit machte er sich Feinde, vor allem in der Rechtsaußen-Strömung um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Alleiniger Parteichef ist jetzt bis zur Neuwahl der Parteispitze der bisherige Co-Vorsitzende Tino Chrupalla. Das Verhältnis zwischen Meuthen und Chrupalla war von Anfang an schwierig. Zuletzt hatte es für Meuthens Vorschläge im Parteivorstand nicht immer Mehrheiten gegeben. So war beispielsweise im August der Versuch gescheitert, den Rauswurf des nordrhein-westfälischen AfD-Bundestagskandidaten Matthias Helferich zu beantragen. Meuthen war im Sommer 2015 als einer von zwei Co-Vorsitzenden an die Parteispitze gewählt worden, damals an der Seite von Frauke Petry, die gut zwei Jahre später die Partei verließ. Stimmen Sie ab: Opinary Kritik hat Meuthen in den vergangenen Jahren auch an den Positionen einiger Parteifunktionäre in der Corona-Pandemie geübt. Obgleich er sich selbst gegen das Virus impfen ließ, trat er vehement gegen eine Impfpflicht ein. Für AfD-Politiker, die von einer „Corona-Diktatur“ fabulierten, habe er aber kein Verständnis, betonte der Volkswirt. Sein Mandat im Europäischen Parlament will der 60-Jährige behalten. Parteikollege Andreas Kalbitz sieht im Rücktritt Meuthens eine Chance für die AfD: Embedded reference tweet Erika Steinbach tritt in die AfD ein Als Reaktion auf Meuthens Ankündigung hat die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach auf Twitter verlauten lassen, dass sie nun in die AfD eintreten werden. Als Grund nennt die ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen den „bewusst zerstörerischen Austritt“ von Meuthen. Embedded reference tweet...

