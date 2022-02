Konflikt : Johnson kündigt Geld für Ukraine an

Der Westen und Russland machen sich im Ukraine-Konflikt gegenseitig heftige Vorwürfe. In dem Hin und Her scheint eine Lösung nicht in Sicht. Gleichzeitig laufen Gespräche zwischen allen Beteiligten weiter.

Vor seinem Aufbruch in die Ukraine hat der britische Premierminister Boris Johnson weitere Unterstützung seines Landes für die Ex-Sowjetrepublik angekündigt. Mit 88 Millionen Pfund (umgerechnet rund 105 Millionen Euro) wolle man der Ukraine helfen, unabhängiger von russischem Gas zu werden und Anti-Korruptions-Initiativen zu stärken. „Als Freund und de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.