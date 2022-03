Menschenrechte : Junta in Myanmar kritisiert USA: Kein Völkermord an Rohingya

Erstmals bezeichnete die US-Regierung die brutale Verfolgung der Rohingya in Myanmar als Völkermord. Die Militärjunta weist die Äußerungen zurück.

Die Militärjunta in Myanmar hat die Entscheidung der USA scharf kritisiert, die Gräueltaten an der muslimischen Minderheit der Rohingya formell als Völkermord einzustufen. „Die in der Rede des Außenministers (Antony Blinken) erwähnten Schilderungen sind weit von der Realität entfernt“, hieß es in einer über staatliche Medien verbreiteten Mitteilung des...

