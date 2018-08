Politik : Kann die CDU doch mit den Linken?

Unionspolitiker mit mutiger DDR-Biografie plädiert dafür, dass sich jene zusammenfinden, die das Land voranbringen können

18. August 2018, 05:00 Uhr

Es ist ein heißes Thema des Sommers geworden: Soll die CDU über Koalitionen mit den Linken nachdenken? Benjamin Lassiwe sprach mit dem Bundesvorsitzenden der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, Dieter Dombrowski (CDU). Und Brandenburgs Landtagsvizepräsident äußert sich anders, als mancher im Vorfeld dachte.

In Deutschland wird über Koalitionen zwischen CDU und Linken spekuliert. Geht das im Jahr 28 nach der Wiedervereinigung?

Dieter Dombrowski: Wenn ich mich zu solch einem Thema äußere, muss ich vorausschicken, dass ich aus einer katholischen Familie in der DDR komme. Von uns acht Geschwistern war niemand in der FDJ, bei den Pionieren oder in einer Partei, dafür waren aber sechs von uns nacheinander in politischer Haft. Meine Ablehnung des Systems ging so weit, dass für mich eine Berufsausbildung nur bei einem privaten Betrieb oder einer Produktionsgenossenschaft in Frage kam. Keinesfalls wollte ich in den Zwang des sozialistischen Kollektivs hineingezogen werden. Ich bin darauf nicht stolz und ich mache niemandem einen Vorwurf, der sich anders verhalten hat.

Aber zu Ihrer Frage: 1989 war der Ruf auf allen Straßen „Wir sind ein Volk!“ Wenn dieser Ruf richtig war, dann sollten wir das rund 30 Jahre später auch akzeptieren. Das beinhaltet, dass wir keinen Blick zurück im Zorn werfen, sondern den Blick auf die Gegenwart und die Zukunft richten.

Was heißt das konkret?

Ich kann jüngeren Mitgliedern der Linkspartei die politisch-moralische Verantwortung für die Verbrechen der SED nicht persönlich anlasten. Was ich nicht richtig finde, ist, dass man aufgrund alter, berechtigter Kampfbegriffe von vor 30 Jahren heute noch so tut, als wäre die Linkspartei noch immer die Partei von Honecker und Mielke.

Was verbindet Linkspartei und CDU?

Die Linkspartei verbindet mit der CDU genau so viel oder so wenig wie mit der SPD, den Grünen, der FDP oder selbst der AfD. Alle sind Parteien, die nach den Regeln unserer Gesetze gewählt wurden, die ihre Wähler finden. Als CDUler ist mir die Linke in vielen Fragen genau so fern wie die SPD oder andere Parteien. Und trotzdem ist man zur Zusammenarbeit aufgefordert. Die Linkspartei sitzt in den neuen Ländern in allen Landtagen und Kommunalvertretungen. Fast 30 Jahre nach der friedlichen Revolution müssen wir uns mit den Realitäten arrangieren, auch, wenn das nicht allen leicht fällt. Das bedeutet, wenn die CDU den Anspruch erhebt, stärkste Partei zu werden, dann ist für mich völlig klar, dass wir mit allen Fraktionen, die in den Landtag gewählt werden, reden müssen. Ob es zu einer Zusammenarbeit kommt, hängt davon ab, was in dem Koalitionsvertrag steht und ob die CDU-Mitglieder das Ergebnis bestätigen. In unserer 10-jährigen Mitregierungszeit haben wir uns wiederholt von der SPD-Seite sagen lassen müssen: „Denkt daran, wir können auch mit der PDS“.

Sie haben zu Beginn der vorigen Legislaturperiode im Häftlingsanzug im Landtag gesessen, als die erste rot-rote Koalition in Brandenburg begann. Was hat sich seitdem geändert?

Ich habe damals nicht gegen die Bildung einer rot-roten Landesregierung protestiert, sondern dagegen, dass die SPD einen Koalitionsvertrag unterzeichnet hat, der auf Seiten der PDS von zwei Stasi-IMs unterzeichnet wurde. Rot-rot alleine wäre kein Aufreger gewesen. Seitdem hat sich viel getan: Die IM-Geschichten der Linken sind aufgeklärt, bis auf einen ist kein früherer Stasi-Mitarbeiter mehr im Landtag.

Wie wird das in der Praxis sichtbar?

In Ländern, in denen die Linke an der Regierung beteiligt ist, werden die Anliegen der SED-Opfer in besonderer Weise beachtet. Nun sagt der eine oder andere, das wäre kühle Berechnung. Aber den Geschädigten des SED-Regimes ist es egal, wer ihnen hilft. In der letzten Legislaturperiode des Bundestags waren sich z. B. alle Parteien einig, die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze zu verlängern. Doch in Berlin ist es bis heute zu keinem Beschluss im Bundestag gekommen. Jetzt wird dem Bundestag das vom Bundesrat so vorgegeben. Vielen meiner Mitstreiter, die in besonderer Weise von der SED-Diktatur betroffen waren, sehen dieses Engagement der Linken bei Aufarbeitung und Wiedergutmachung mit gemischten Gefühlen. Aber es wird anerkannt, dass Mandatsträger der Linken ein offenes Ohr für diese Bevölkerungsgruppe haben und sich tatsächlich bemühen.

Benjamin Lassiwe