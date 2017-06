Terrorvorwürfe im Mittelpunkt : Katars Gegner stellen Bedingungen für Ende der Blockade

vergrößern 1 von 1 Foto: Osama Faisal 1 von 1

Unter anderem wurde die Führung Katars aufgefordert, umgehend die Unterstützung von Terroristen einzustellen und «bestimmten Personen» nicht mehr Zuflucht zu gewähren, sagte VAE-Außenminister Anwar Gargasch nach einem Bericht des Senders Al-Arabija. Nähere Angaben zu den übrigen Forderungen wurden nicht gemacht.

Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain hatten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Weitere arabisch-islamische Staaten schlossen sich der Blockade an.

Sie beschuldigen Katar, Terrororganisationen wie den Islamischen Staat (IS) zu unterstützen. Sie werfen dem Golfstaat außerdem eine zu große Nähe zum Iran vor. Der schiitische Iran und das sunnitische Königshaus von Saudi-Arabien konkurrieren um die Vorherrschaft in der Region.

Die verschärfte diplomatische Krise hat die Landeswährung Katars stark unter Druck gebracht. Allein am Freitag verlor der Katar-Riyal zum US-Dollar über zwei Prozent an Wert. Dabei ist die Währung seit 2001 weitgehend an den Dollar gekoppelt und schwankt daher üblicherweise nur gering.

Wegen der zunehmenden politischen Isolation Katars in der Golfregion ist der Katar-Riyal bereits seit Anfang Juni unter Druck. Katars Banken sind stark von Kundengeldern aus anderen Golf-Staaten abhängig, von denen nun viele abgezogen werden. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's sieht zudem die Staatsfinanzen und das Wirtschaftswachstum in Gefahr. Sie hat nach Ausbruch der Krise die Einschätzung zur Kreditwürdigkeit Katars gesenkt.

Al-Arabija (Englisch)

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:09 Uhr