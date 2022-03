Krieg gegen die Ukraine : Kein Durchbruch bei Friedensgesprächen

Erneut wendet sich der ukrainische Präsident über die sozialen Medien an sein Völk und die Weltöffentlichkeit. Friedensverhandlungen sind bisher ohne Erfolge verlaufen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat den Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat gefordert. „Ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zivilisten begeht, kann nicht Mitglied des UN-Sicherheitsrates sein“, sagte er in einer Videobotschaft, die er am späten Montagabend auf seiner Facebook-Seite und in seinem Telegram-Kanal verbreitete. „Hi...

