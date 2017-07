Wahlversprechen umgesetzt : Keine Blitzmarathons mehr in NRW

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

«Das Thema ist durch», sagte der neue Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) der «Westdeutschen Zeitung» (Samstag). «Ich sehe da keine Handlungsnotwendigkeit.» Die Initiative für den Aktionstag gegen Raser war einst von Nordrhein-Westfalen ausgegangen und von anderen Bundesländern und sogar europaweit übernommen worden.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und FDP den Blitzmarathon als «ungeeignet» bezeichnet, die Verkehrssicherheit dauerhaft zu verbessern, sagte Reul. Stattdessen will die neue Landesregierung die «zielgerichtete Verkehrsüberwachung» etwa in Form von unangekündigten Kontrollen verstärken.

Zuletzt hatte NRW beim Blitzmarathon im April 2016 mitgemacht. Bei der konzentrierten Tempokontrollaktion waren an einem Tag landesweit etwa 30 000 Temposünder auf den Straßen erwischt worden. Dieses Jahr hatte sich das Land nicht an der Großkontrolle beteiligt.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 11:20 Uhr