Marine : Kielmansegg übernimmt Kommando über die „Gorch Fock“

Nach acht Jahren wird Kapitän zur See Nils Brandt (55) am Donnerstag (13.30 Uhr) das Kommando über das deutsche Segelschulschiff „Gorch Fock“ abgeben. Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergibt die Verantwortung in Kiel an Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (54). Nach turbulenten Jahren war der Dreimaster erst am Freitag von seiner ersten Ausbildungsfahrt nach seiner Grundsanierung nach Kiel zurückgekehrt. Zuvor war die 89 Meter lange Bark für 135 Millionen Euro von Grund auf überholt worden.

Der gebürtige Bremerhavener Brandt über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.