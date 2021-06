Treffen von Zentralkomitee : Kim: Nordkorea ist zu Konflikt und Dialog mit den USA bereit

KCNA/KNS via AP/dpa

KCNA/KNS via AP/dpa

Kim Jong Un poltert wieder gegen Washington. Es gelte, die Würde des Staats zu schütze. Nordkorea müsse sich zugleich zum Dialog und zur Konfrontation mit den USA bereithalten.

Pjöngjang | Nordkorea muss sich nach den Worten von Machthaber Kim Jong Un zugleich zum Dialog und zur Konfrontation mit den USA bereithalten. Kim betonte jedoch am dritten Tag eines Treffens des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei am Donnerstag in Pjöngjang, dass es nötig sei, „sich besonders auf Konfrontation vollständig vorzubereiten“. Es gelte,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.