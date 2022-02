Politik : Kirchen fordern: Einmarsch in Ukraine beenden

Die Evangelische und Katholische Kirche verurteilen den Einmarsch Russlands in die Ukraine in einer gemeinsamen Erklärung scharf. Die Ratsvorsitzende Kurschus und Bischof Bätzing appellieren an alle, das Völkerrecht zu beachten und sich um Frieden zu bemühen.

Führende Kirchenvertreter haben nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine eine „sofortige Beendigung der Invasion“ gefordert. Das teilten die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag gemeinsam mit. Zugleich appellierten sie an alle Beteiligten des Konflikts, das Völkerrecht zu beachten und s...

