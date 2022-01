Impfpflicht: Ja oder Nein? : Kirchenrechtler: Regierung schuldet Öffentlichkeit belastbare Antworten zur Impfpflicht

Felix Schlikis/ Lobeca via www.imago-images.de

Felix Schlikis/ Lobeca via www.imago-images.de

Laut dem Juristen Hans Michael Heinig muss der Grundrechtseingriff in Folge einer Impfpflicht gerechtfertigt sein. Seiner Meinung nach ist die Regierung der Öffentlichkeit belastbare Antworten auf Fragen zur Einführung bisher schuldig geblieben.

Impfpflicht ja oder nein? Diese Frage steht in Kürze zur Entscheidung an. Unsere Redaktion hat Vertreter verschiedener Disziplinen und Akteure mit breitem fachlichen und persönlichen Hintergrund um ihre Einschätzung gebeten. Wir veröffentlichen die Beiträge in loser Folge. Heute schreibt Hans Michael Heinig, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Rech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.