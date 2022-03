Tarife : Kita-Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Kitas und sozialer Dienste heute zu ganztägigen Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsbereich erhöht werden. Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen und Kundgebungen sind Verdi zufolge etwa in Oldenburg, Hameln, Hildesheim, Lüneburg und Bremen geplant. Die jüngste Runde der Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der geleisteten Arbeit. Die Arbeitgebervereinigung VKA hatte nach der zweiten Verhandlungsrunde mitgeteilt, die Vorschläge der Gewerkschaften zur Entlastung seien „realitätsfern und nicht umsetzbar“....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.