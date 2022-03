Liveblog zum Ukraine-Krieg : Klitschko: „Jeden Tag sterben sehr viele Zivilisten“

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fordert Deutschland auf, im Krieg gegen Russland weiter eng an der Seite der Ukraine zu stehen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

„Jeden Tag sterben nicht nur ukrainische Soldaten, jeden Tag sterben auch sehr viele Zivilisten“, sagt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in einem vorab aufgezeichneten Interview mit dem ARD-Morgenmagazin. In Kiew seien schon etwa 100 Zivilisten gestorben. Ein Überblick zum Krieg im Osten: Aktuelle Entwicklungen in unserem Liveticker: https://ticker....

