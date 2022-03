Kriegsflüchtlinge : KMK: Ukrainische Kinder sollen Kitas und Schulen besuchen

Bleiben ukrainische Kinder und Jugendliche nur vorübergehend in Deutschland oder sollten sie über Kitas und Schulen möglichst schnell integriert werden? Experten empfehlen eine rasche Integration.

Experten der Kultusministerkonferenz (KMK) raten dazu, aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche möglichst schnell in Kitas und Schulen in Deutschland unterzubringen. „Alle Kinder und Jugendlichen sollten so bald wie möglich nach ihrer Ankunft die Kita oder Schule besuchen“, sagte Olaf Köller, Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen ...

