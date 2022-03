Pandemie : Kompromiss bei Patentschutzlockerung für Corona-Impfstoff

Über eine mögliche Freigabe von Patenten für Corona-Vakzine wird schon lange debattiert. Nun gibt es in der Welthandelsorganisation eine Einigung. Doch einiges ist noch unklar.

Nach monatelangem Ringen zeichnet sich in der Welthandelsorganisation (WTO) ein Kompromiss über die begrenzte Freigabe von Patenten für Corona-Impfstoffe ab. Eine prinzipielle Einigung erzielten die Europäische Union, Indien, Südafrika und die USA, wie WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala am Mittwoch in Genf mitteilte. Dem Vernehmen nach soll die Freigabe d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.