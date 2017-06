Hohe Nitratbelastung : Kostenschock beim Wasser?

vergrößern 1 von 2 Foto: hauke-Christian Dittrich 1 von 2

Mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sprach Andreas Herholz über Nitratbelastungen des Wassers.



In etlichen Regionen gibt es hierzulande zu hohe Nitratwerte im Wasser. Das bedeutet hohe Kosten für die Wasserwerke, um das Trinkwasser zu säubern. Welche Auswirkungen wird das für die städtischen Versorger und die Verbraucher haben?

Landsberg: Das Trinkwasser ist in Deutschland aktuell günstig. Seit dem Jahr 2005 haben sich die Gebühren und Preise für Trinkwasser im Durchschnitt lediglich um 13 Prozent erhöht, während die Inflation um 15,5 Prozent anstieg – eine moderate Entgeltentwicklung, deutlich unterhalb der Inflationsrate. Die aktuelle Studie des Umweltbundesamtes zeigt, dass es in Gebieten mit hoher Nitratbelastung immer schwerer wird, Kosten bei den kommunalen Versorgern und damit die Belastung der Bürger gering zu halten. Anstatt hierbei die Anforderungen an die kommunale Abwasserbeseitigung weiter kostenträchtig zu verschärfen, muss zukünftig noch stärker die Vermeidung an der Quelle im Vordergrund stehen. Hauptverursacher sind Industrie und Landwirtschaft, die in der Pflicht stehen, die Schadstoffeinträge zu reduzieren. Wie in vielen anderen Bereichen sind auch hier die Verursacher gefordert, eventuell entstehende Mehrkosten zu tragen.

Ist der Bund nicht stärker gefordert bei der Trinkwassergewinnung und der Einhaltung der Nitratgrenzwerte? Schließlich geht es hier ja um die Gesundheit von Millionen Menschen.

Der Bund ist besonders gefordert, denn Wasser ist eine unserer wichtigsten Ressourcen. Ausreichend verfügbares und unbedenkliches Trinkwasser ist von elementarer Bedeutung für die Gesundheit, Ernährung und auch für die Umwelt. Trinkwasser kann – anders als in anderen Ländern – in Deutschland zu jeder Zeit und an allen Orten bedenkenlos aus dem Wasserhahn getrunken werden. Für eine effektive Reduzierung der Nitratwerte ist ein Zusammenwirken von Bund, Ländern und Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und der Landwirtschaft erforderlich. Der langfristige Schutz der Ressource Wasser ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die alle angeht.

Mangelt es an der konsequenten Umsetzung der jetzt in Kraft getretenen Düngeverordnung und wirksamen Kontrollen der Landwirtschaft?

Die im Frühjahr verabschiedete Düngeverordnung ist ein wichtiger Baustein, allerdings nur die erste Etappe auf dem Weg, zu spürbaren Verbesserungen zu gelangen. Dazu gehört, dass Gülle und mineralische Dünger endlich korrekt bilanziert werden, Kontrollen greifen und bei Überschreitung der Grenzwerte konsequent gehandelt wird: Indem in belasteten Gebieten Obergrenzen für den Eintrag von Stickstoff festgelegt und überwacht werden beziehungsweise längere Zeiträume gelten, in denen kein Düngemittel aufgebracht werden darf.



Hohe Nitratbelastung – Familien drohen bis zu 134 Euro Mehrkosten im Jahr Trinkwasser könnte wegen der hohen Nitratbelastung durch die Landwirtschaft deutlich teurer werden. Verbraucher müssten sich darauf einstellen, dass der Wasserpreis um bis zu 45 Prozent steigen werde, wenn nicht bald weniger Dünger auf die Felder gebracht werde, teilte das Umweltbundesamt (UBA) mit. Sollte die Belastung nicht bald sinken, müssten die Wasserversorger zu teueren Reinigungs- und Aufbereitungsmethoden greifen. Auf eine vierköpfige Familie kämen dann Mehrkosten von bis zu 134 Euro im Jahr zu, berechnete das UBA in einer aktuellen Studie. Wasserversorger, Umweltschützer und die Grünen fordern schärfere Düngevorgaben. „Ein ,Weiter so’ reicht für den Schutz der Trinkwasserressourcen nicht“, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), der in Deutschland die kommunale Wasserwirtschaft vertritt. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, sagte, die möglichen Preissteigerungen seien „die Quittung für eine fehlgeleitete Agrarpolitik der Bundesregierung“. Die Ausrichtung der Fleisch- und Agrarproduktion auf „immer mehr und immer billiger“ habe gravierende Folgen für Tiere, Böden und Trinkwasser. Übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger etwa im Obst- und Gemüseanbau gilt als Ursache für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Das Problem ist lange bekannt. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vor steigenden Wasserpreisen gewarnt. Die EU hatte im November 2016 Deutschland wegen der hohen Werte verklagt. Laut UBA wird in mehr als 27 Prozent der Grundwasserkörper derzeit der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschritten. Gerade in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft sei das Grundwasser häufig sehr belastet. Nitrat ist eine chemische Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff. In Gewässern fördert sie Algenwachstum, was anderen Pflanzen schadet. Für Menschen ist der Stoff nicht gefährlich. Nitrat kann aber zu Nitrit werden, das den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Außerdem steht Nitrit im Verdacht, indirekt krebserregend zu sein. Die Politik hat nach jahrelangem Ringen reagiert und im Frühjahr strengere Düngeregeln beschlossen. Umweltschützern und den Wasserversorgern gehen die Regelungen aber nicht weit genug. Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Christiane Huxdorff: „Die Konsequenz aus diesen Warnungen sollte lauten: weniger Billigfleisch produzieren, die Düngegesetze deutlich verschärfen und wirksam kontrollieren.“

von Andreas Herholz

erstellt am 12.Jun.2017 | 21:00 Uhr